Лукич прокомментировал вылет «Пари Нижнего Новгорода» из плей-офф Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился мнением о вылете своей команды из плей-офф Единой лиги ВТБ после поражения в третьем матче 1/4 финала турнира с «Локомотивом-Кубань» (81:92).

«Давайте я скажу о впечатлениях не об одном сегодняшнем матче, а о всей серии в целом. Полностью заслуженная победа «Локомотива-Кубань», они больше нас достойны попасть в следующий раунд. В какой-то момент сегодняшняя игра могла уйти для нас на «-40», и я очень благодарен нашим игрокам за то, что вернулись в борьбу.

Ключевым игроком в этом раунде у «Локо» я бы назвал Владислава Емченко. Он принес огромную энергию, заставил партнеров играть на грани фола, показал очень активную и агрессивную защиту. Мои персональные поздравления Владиславу – это один из игроков, за которыми я вижу будущее русского баскетбола. Такая агрессия и разрушение нашей атаки могут не всегда быть видны по статистическим отчетам, но у нас не нашлось ответа – что делать с тем, как Емченко заставляет нас раз за разом принимать неверные решения.

Мы весь сезон играли ротацией в 12 человек, и недостаточная глубина нашей скамейки начала сказываться. Я хотел видеть в этой серии такую же борьбу, как в матчах регулярного чемпионата, но когда у тебя выпадает один, другой, третий… Умрихин пришел за 4 дня до плей-офф и не успел полностью вписаться в нашу игру. Иван Стребков попытался сегодня выйти – и я очень ему благодарен. Но столько времени без тренировок, увы, сказались. «Локомотив-Кубань» очень хорошо воспользовался этим – они всю серию играли в 12 игроков, поддерживая очень высокий темп. К сожалению, мы не смогли на это ответить. Удачи «Локо» в противостоянии с ЦСКА", — приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.