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Клинт Капела совершил необычный перехват в матче с «Вашингтоном». Видео

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» проходит очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимает «Вашингтон Уизардс». На момент публикации новости счёт 93:80 в пользу хозяев.

Центровой «Атланты» Клинт Капела во второй четверти стал автором необычного перехвата. Так, атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Гудвин совершил проход в «краску» соперника, а после попытался отдать передачу, которую в прыжке перехватил центровой хозяев.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Клинт Капела в нынешнем розыгрыше регулярного ечмпионата Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 64 встречах, набирая в них в среднем 12,0 очка, совершая 11,1 подбора и отдавая 0,9 результативной передачи.