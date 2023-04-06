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Клинт Капела совершил необычный перехват в матче с «Вашингтоном». Видео

Клинт Капела совершил необычный перехват в матче с «Вашингтоном». Видео
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В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» проходит очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Атланта Хоукс» принимает «Вашингтон Уизардс». На момент публикации новости счёт 93:80 в пользу хозяев.

Центровой «Атланты» Клинт Капела во второй четверти стал автором необычного перехвата. Так, атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Гудвин совершил проход в «краску» соперника, а после попытался отдать передачу, которую в прыжке перехватил центровой хозяев.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2023, четверг. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
4-я четверть
109 : 94
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Атланта Хоукс: Коллинс - 21, Янг - 19, Мюррей - 17, Джонсон - 14, Гриффин - 13, Капела - 9, Оконгву - 6, Бей - 5, Холидей - 5, Богданович, Крейчи, Мартин, Мэтьюз, Уильямс, Фернанду, Форрест, Хантер
Вашингтон Уизардс: Гэффорд - 25, Хафф - 14, Дэвис - 13, Нанн - 13, Гудвин - 10, Кисперт - 10, Джексон - 5, Гилл - 4, Авдия, Бил, Гибсон, Кузма, Кукс, Моррис, Порзингис, Райт, Тодд

Клинт Капела в нынешнем розыгрыше регулярного ечмпионата Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 64 встречах, набирая в них в среднем 12,0 очка, совершая 11,1 подбора и отдавая 0,9 результативной передачи.

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