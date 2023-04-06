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«Милуоки» — лучшие в лиге после победы в матче с «Чикаго»

«Милуоки» — лучшие в лиге после победы в матче с «Чикаго»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 105:92.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Бобби Портис. Он заменял звёздного греческого форварда Янниса Адетокунбо, пропустившего матч из-за травмы колена, и оформил дабл-дабл: 27 очков и 13 подборов. Центровой Брук Лопес отличился 26-ю очками и семью подборами. Также отличную игру показал разыгрывающий Джру Холидэй. На его счету сегодня 20 очков, восемь подборов и 15 результативных передач.

Среди гостей стоит выделить выступление черногорского центрового Николы Вучевича. В его активе 21 очко, 10 подборов и четыре ассиста.

Благодаря этой победе, «Милуоки» гарантированно будет иметь лучший баланс побед и поражений во всей лиге по итогам регулярного сезона.

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2023, четверг. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
105 : 92
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Портис - 27, Лопес - 26, Холидэй - 20, Картер - 16, Инглс - 9, Мэттьюз - 7, Адетокунбо, Адетокунбо, Аллен, Боучэмп, Горан Драгич, Грин, Коннотон, Краудер, Леонард, Миддлтон, Уиггинтон
Чикаго Буллз: Вучевич - 21, Уайт - 14, Лавин - 13, Беверли - 8, Дерозан - 8, Джонс - 8, Досунму - 8, Уильямс - 6, Драммонд - 3, Терри - 3, Болл, Грин, Джонс, Карузо, Льюис, Симонович, Тэйлор
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