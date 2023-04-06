«Милуоки» — лучшие в лиге после победы в матче с «Чикаго»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 105:92.
Самым результативным игроком встречи стал форвард Бобби Портис. Он заменял звёздного греческого форварда Янниса Адетокунбо, пропустившего матч из-за травмы колена, и оформил дабл-дабл: 27 очков и 13 подборов. Центровой Брук Лопес отличился 26-ю очками и семью подборами. Также отличную игру показал разыгрывающий Джру Холидэй. На его счету сегодня 20 очков, восемь подборов и 15 результативных передач.
Среди гостей стоит выделить выступление черногорского центрового Николы Вучевича. В его активе 21 очко, 10 подборов и четыре ассиста.
Благодаря этой победе, «Милуоки» гарантированно будет иметь лучший баланс побед и поражений во всей лиге по итогам регулярного сезона.
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