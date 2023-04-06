Кьюбан о Дончиче: рассчитываю на то, что он проведёт всю свою карьеру в «Далласе»
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Американский бизнесмен и владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан поделился своими надеждами насчёт карьеры звёздного словенского защитника Луки Дончича в техасском клубе.
«Рассчитываю на то, что он проведёт всю свою карьеру в «Далласе». Но мы должны сами это заслужить», — приводит слова Марка журналист ESPN Тим Макмэн в своих социальных сетях.
Дончич проводит в «Далласе» свой пятый сезон. За эти пять сезонов Лука участвовал уже в четырёх Матчах всех звёзд, а также трижды избирался в первую команду All-NBA. При словенце лучшим достижением команды стал выход в финал Западной конференции в прошлом году, где «Маверикс» уступили в серии будущему победителю сезона «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 1:4.
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