Кьюбан о Дончиче: рассчитываю на то, что он проведёт всю свою карьеру в «Далласе»

Американский бизнесмен и владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан поделился своими надеждами насчёт карьеры звёздного словенского защитника Луки Дончича в техасском клубе.

«Рассчитываю на то, что он проведёт всю свою карьеру в «Далласе». Но мы должны сами это заслужить», — приводит слова Марка журналист ESPN Тим Макмэн в своих социальных сетях.

Дончич проводит в «Далласе» свой пятый сезон. За эти пять сезонов Лука участвовал уже в четырёх Матчах всех звёзд, а также трижды избирался в первую команду All-NBA. При словенце лучшим достижением команды стал выход в финал Западной конференции в прошлом году, где «Маверикс» уступили в серии будущему победителю сезона «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 1:4.