«Денвер» впервые в истории будет первым на Западе по итогам регулярного сезона

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 138:131 в овертайме.

Благодаря поражению «Мемфиса», «Денвер Наггетс» гарантировал себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона. Такое произошло впервые в истории франшизы, несмотря на то, что «Наггетс» выступают в НБА уже с 1976 года.

«Денвер» также ни разу не попадал в финал НБА, несмотря на то, что команда становилась 10 раз чемпионом дивизиона. До попадания в НБА «Наггетс» принимали участие в АБА, где смогли выйти в финал в самом последнем сезоне для лиги, но уступили «Нью-Йорк Нетс» (нынешние «Бруклин Нетс»).