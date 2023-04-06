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«Денвер» впервые в истории будет первым на Западе по итогам регулярного сезона

«Денвер» впервые в истории будет первым на Западе по итогам регулярного сезона
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В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 138:131 в овертайме.

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2023, четверг. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
138 : 131
ОТ
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Нью-Орлеан Пеликанс: Джонс - 35, Макколлум - 31, Мёрфи - 30, Ингрэм - 24, Ричардсон - 8, Валанчюнас - 4, Нэнс - 4, Маршалл - 2, Альварадо, Дэниэлс, Лидделл, Льюис, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Хэйс, Эрнангомес
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 40, Брукс - 25, Бейн - 24, Джонс - 13, Кончар - 10, Родди - 7, Лофтон Мл. - 6, Альдама - 2, Уильямс Мл. - 2, Чендлер - 2, Адамс, Кеннард, Кларк, Ларэвиа, Морант, Тиллман, Уильямс

Благодаря поражению «Мемфиса», «Денвер Наггетс» гарантировал себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона. Такое произошло впервые в истории франшизы, несмотря на то, что «Наггетс» выступают в НБА уже с 1976 года.

«Денвер» также ни разу не попадал в финал НБА, несмотря на то, что команда становилась 10 раз чемпионом дивизиона. До попадания в НБА «Наггетс» принимали участие в АБА, где смогли выйти в финал в самом последнем сезоне для лиги, но уступили «Нью-Йорк Нетс» (нынешние «Бруклин Нетс»).

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