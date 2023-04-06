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33 очка Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Клипперс»

33 очка Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Клипперс»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Чейз-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:118.

Самым результативным игроком встречи стал четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс. На его счету 33 очка, девять подборов и семь результативных передач. Второй лидер «Лейкерс» центровой Энтони Дэвис набрал 17 очков, 11 подборов, четыре ассиста и два блок-шота.

В составе хозяев замечательную игру со скамейки показал защитник Норман Пауэлл. В его активе 27 очков и четыре передачи. Звёздный форвард Кавай Леонард отметился 25 очками, семью подборами и четырьмя ассистами. Хорватский центровой Ивица Зубац оформил дабл-дабл: 17 очков и 13 подборов.

«Лейкерс» проигрывают «Клипперс» уже 11-й матч подряд. Серия началась в декабре 2020 года.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights
в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2023, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 118
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 27, Леонард - 25, Зубац - 17, Уэстбрук - 14, Хиланд - 14, Мэнн - 10, Гордон - 9, Батюм - 5, Пламли - 4, Бостон, Джордж, Диабате, Ковингтон, Коффи, Моррис, Мун, Престон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ривз - 20, Дэвис - 17, Расселл - 15, Вандербилт - 8, Бисли - 7, Браун - 6, Габриэль - 6, Хатимура - 4, Шрёдер - 2, Бамба, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер, Уокер
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