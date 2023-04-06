Лука Дончич попал по кольцу со своей половины после финальной сирены. Видео

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:119.

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич после матча отметился эффектным моментом.

Так, за две секунды до конца основного времени Дончич после ввода мяча в игру совершил бросок со своей половины и попал по кольцу. Однако попадание не было засчитано, так как попытка была совершена по истечении игрового времени.

Словенец в этом матче отметился 29 очками, десятью подборами и шестью результативными передачами.

Видео можно посмотреть на канале ESPN Sports Betting

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