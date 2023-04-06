Лука Дончич попал по кольцу со своей половины после финальной сирены. Видео
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:119.
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2023, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
123 : 119
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Ирвинг - 31, Дончич - 29, Хардуэй-младший - 24, Вуд - 14, Грин - 10, Харди - 4, Баллок - 3, Клебер - 3, Макги - 3, Пауэлл - 2, Дав. Бертанс, Лоусон, Моррис, Нтиликина, Пинсон, Райт, Холидэй
Сакраменто Кингз: Фокс - 28, Сабонис - 19, Барнс - 16, Хаертер - 14, Монк - 13, Мюррэй - 11, Лайлз - 8, Митчелл - 8, Лень - 2, Деллаведова, Дозьер, Дэвис, Кета, Мету, Холмс, Эдвардс, Эллис
Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич после матча отметился эффектным моментом.
Так, за две секунды до конца основного времени Дончич после ввода мяча в игру совершил бросок со своей половины и попал по кольцу. Однако попадание не было засчитано, так как попытка была совершена по истечении игрового времени.
Словенец в этом матче отметился 29 очками, десятью подборами и шестью результативными передачами.
Видео можно посмотреть на канале ESPN Sports Betting
в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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