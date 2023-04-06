Результаты всех матчей НБА 6 апреля, турнирная таблица

6 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Детройт Пистонс» – «Бруклин Нетс» – 108:123
«Индиана Пэйсерс» – «Нью-Йорк Никс» – 129:138
«Бостон Селтикс» – «Торонто Рэпторс» – 97:93
«Милуоки Бакс» – «Чикаго Буллз» – 105:92
«Атланта Хоукс» – «Вашингтон Уизардс» – 134:116
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Мемфис Гриззлиз» – 138:131 ОТ
«Даллас Маверикс» – «Сакраменто Кингз» – 123:119
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 125:118
«Денвер» гарантировал себе первое место на Западе благодаря поражению «Мемфиса» от «Нью-Орлеана». «Наггетс» впервые в истории клуба займут первое место в конференции по итогам регулярного чемпионата.
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