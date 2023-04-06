Кевин Дюрант высказался об НБА в 80-х и 90-х
Поделиться
Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант дал комментарий по поводу отличий современной НБА от той, что была в 80-х и 90-х годах.
«Тогда акцентировались на силовую игру, поэтому там было так много неспортивных фолов — по этой причине принято считать, что тогда лига исповедовала силовую манеру игры, чем сейчас… Посмотрел я некоторые матчи: абсолютно свободная трёхсекундная зона, никто никого не трогает, нет помощи в защите как таковой», — сказал Дюрант в одном из подкастов.
Напомним, зимой Дюрант был обменян из «Бруклин Нетс» в «Финикс» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Это была вторая подряд крупная сделка с участием «Нетс», которые до этого обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас».
Материалы по теме
Комментарии
- 6 апреля 2023
-
12:38
-
12:08
-
11:05
-
11:02
-
11:00
-
10:30
-
10:09
-
10:04
-
10:00
-
09:39
-
09:38
-
09:29
-
09:00
-
09:00
-
07:39
-
07:34
-
07:34
-
06:33
-
06:23
-
06:22
-
05:56
-
05:50
-
05:35
-
05:20
-
04:56
-
04:14
-
04:05
-
01:29
-
01:26
-
01:23
-
00:41
- 5 апреля 2023
-
23:44
-
22:54
-
22:43
-
22:16
Партнерский контент