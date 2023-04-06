Кевин Дюрант высказался об НБА в 80-х и 90-х

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант дал комментарий по поводу отличий современной НБА от той, что была в 80-х и 90-х годах.

«Тогда акцентировались на силовую игру, поэтому там было так много неспортивных фолов — по этой причине принято считать, что тогда лига исповедовала силовую манеру игры, чем сейчас… Посмотрел я некоторые матчи: абсолютно свободная трёхсекундная зона, никто никого не трогает, нет помощи в защите как таковой», — сказал Дюрант в одном из подкастов.

Напомним, зимой Дюрант был обменян из «Бруклин Нетс» в «Финикс» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Это была вторая подряд крупная сделка с участием «Нетс», которые до этого обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас».