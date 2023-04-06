Директор МБА был удостоен благодарности президента РФ Владимира Путина

За значительный вклад в развитие спорта в стране и успешное выступление сборной России по баскетболу «3×3» на Олимпиаде в Токио, благодарность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина была вручена генеральному директору ПБК МБА, генеральному менеджеру женской сборной по баскетболу «3×3» Игорю Кочаряну.

«Благодарность президента России — огромная честь и высокая оценка работы, которую проделала большая команда при подготовке к Играм в Токио. Это игроки, тренерский состав, менеджеры, медицинский штаб. Отдельная благодарность Российской федерации баскетбола за доверие и продуктивное поступательное движение к поставленным целям. Успех на Олимпиаде — это ещё и серьёзный опыт, который уже помогает нашему клубу совершенствоваться и делать важные шаги вперёд. Развитие лежит в самой сути ПБК МБА, а тот факт, что эту работу положительно оценивают на самом высоком уровне, лишь добавляет мотивации и желания», — сказал Кочарян.