Леброн Джеймс: если не будет травм, то мы без проблем окажемся в плей-офф

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу шансов своей команды на попадание в плей-офф.

«Если не будет травм, всё будет в порядке у нас — мы без проблем окажемся в плей-офф по итогам. Так что да. Самое важное — это оставаться здоровыми», — сказал Джеймс после игры с «Лос-Анджелес Клипперс»(118:125).

Самым результативным игроком этой встречи стал четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс. На его счету 33 очка, девять подборов и семь результативных передач. Второй лидер «Лейкерс» центровой Энтони Дэвис набрал 17 очков, 11 подборов, четыре ассиста и два блок-шота.

В составе хозяев замечательную игру со скамейки показал защитник Норман Пауэлл. В его активе 27 очков и четыре передачи. Звёздный форвард Кавай Леонард отметился 25 очками, семью подборами и четырьмя ассистами. Хорватский центровой Ивица Зубац оформил дабл-дабл: 17 очков и 13 подборов.