Леброн считает, что поражение в матче с «Клипперс» обусловлено тяжёлым расписанием

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу поражения в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (118:125).
«Тяжёлый матч. Команда только что вернулась с выездного турне и прибыла поздно вечером из-за овертайма в матче с «Ютой». Обозначу это как один из конфликтов в расписании», — приводит слова Леброна Sports Illustrated.
Самым результативным игроком встречи стал четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс. На его счету 33 очка, девять подборов и семь результативных передач. Второй лидер «Лейкерс» центровой Энтони Дэвис набрал 17 очков, 11 подборов, четыре ассиста и два блок-шота.
В составе хозяев замечательную игру со скамейки показал защитник Норман Пауэлл. В его активе 27 очков и четыре передачи. Звёздный форвард Кавай Леонард отметился 25 очками, семью подборами и четырьмя ассистами. Хорватский центровой Ивица Зубац оформил дабл-дабл: 17 очков и 13 подборов.
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