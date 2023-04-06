Леброн считает, что поражение в матче с «Клипперс» обусловлено тяжёлым расписанием

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу поражения в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (118:125).

«Тяжёлый матч. Команда только что вернулась с выездного турне и прибыла поздно вечером из-за овертайма в матче с «Ютой». Обозначу это как один из конфликтов в расписании», — приводит слова Леброна Sports Illustrated.

Самым результативным игроком встречи стал четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс. На его счету 33 очка, девять подборов и семь результативных передач. Второй лидер «Лейкерс» центровой Энтони Дэвис набрал 17 очков, 11 подборов, четыре ассиста и два блок-шота.

В составе хозяев замечательную игру со скамейки показал защитник Норман Пауэлл. В его активе 27 очков и четыре передачи. Звёздный форвард Кавай Леонард отметился 25 очками, семью подборами и четырьмя ассистами. Хорватский центровой Ивица Зубац оформил дабл-дабл: 17 очков и 13 подборов.