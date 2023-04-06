НБА приняла решение относительно протеста «Далласа» по ситуации в матче с «Голден Стэйт»
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Национальная баскетбольная ассоциации (НБА) отклонила протест клуба «Даллас Маверикс» по поводу ситуации в матче с «Голден Стэйт Уорриорз», который состоялся 22 марта (125:127).
Напомним, протест «Далласа» был связан с инцидентом, который случился в концовке третьей четверти, когда центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни забил сверху без сопротивления после тайм-аута. «Мэверикс» полагали, что владеют мячом, и находились на другой стороне паркета. Владелец «Маверикс» Марк Кьюбан допустил факт судейской ошибки.
«Судьи могли бы предпринять шаги, чтобы лучше справиться с этой конкретной ситуацией. Однако это не служит основанием для удовлетворения игрового протеста», — говорится в заявлении НБА.
Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:
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