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Лучшие моменты третьего матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ МБА — «Зенит»

Лучшие моменты третьего матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ МБА — «Зенит»
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6 апреля на стадионе «Баскет Холл» в Москве состоялся третий матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ между МБА и «Зенитом». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 85:61. «Зенит» вышел вперёд в серии до трёх побед — 2-1.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 23 очка. 11 баллов на счету Сергея Топорова. По 10 очков набрали Адриен Морман и Ройс Хэмм.

В составе МБА 16 очков на счету Тимофея Якушина. 14 баллов набрал Андрей Лопатин.

Четвёртый матч четвертьфинальной серии между санкт-петербургским «Зенитом» и московской МБА состоится в Москве 8 апреля. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

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