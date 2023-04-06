Результаты матчей плей-офф Единой лиги ВТБ 6 апреля, турнирная сетка

Сегодня, 6 апреля, состоялись два матча четвертьфинальных серий Единой лиги ВТБ. Московская МБА дома со счётом 61:86 уступила санкт-петербургскому «Зениту», а казанский УНИКС на выезде оказался сильнее «Пармы-Пари» со счётом 73:52.
Казанцы оформили третью победу в серии и вышли в полуфинал турнира. «Зенит» вышел вперёд в серии (2-1). Четвёртый матч между МБА и «Зенитом» состоится в Москве 8 апреля.
Единая лига ВТБ. 1/4 финала
«Парма-Пари» — УНИКС — 52:73 (счёт в серии — 0-3)
МБА — «Зенит» — 61:86 (счёт в серии — 1-2)
Согласно регламенту турнира, четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, который потерпел лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит».
- 6 апреля 2023
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