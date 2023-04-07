Карасёв запутался в футболке, жираф-талисман танцевал с чирлидершами. Фото победы «Зенита»

6 апреля петербургский «Зенит» на выезде обыграл московскую МБА в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл» и завершилась победой гостей со счётом 86:61. «Зенит» вышел вперёд в серии до трёх побед — 2-1.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 23 очка. 11 очков на счету Сергея Топорова. По 10 очков набрали Адриен Морман и Ройс Хэмм.

В составе МБА 16 очков на счету Тимофея Якушина. 14 очков набрал Андрей Лопатин.

Четвёртый матч четвертьфинальной серии состоится в Москве 8 апреля и начнётся в 14:00 по московскому времени.

Лучшие фото с матча МБА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.