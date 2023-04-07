Василий Карасёв объяснил поражение в третьем матче 1/4 финала Лиги ВТБ с «Зенитом»

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение своих подопечных в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (61:86).
«Сегодня «Зенит» с первой и до последней минуты показывал отличный баскетбол, а у нас не все игроки, к сожалению, были к этому готовы. Когда набираешь за четверть шесть очков, тяжело говорить о каких-то победах. Мы сейчас не думаем о результате четвёртой встречи, я каждый раз говорю ребятам, что они должны выходить и просто показывать то, на что способны. Особенно дома, где на них приходит много людей. Будем стараться исправиться послезавтра», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Четвёртый матч четвертьфинальной серии между санкт-петербургским «Зенитом» и московской МБА состоится в Москве 8 апреля. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.
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