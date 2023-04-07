Хорватский тяжёлый форвард Лука Саманич подпишет новый контракт с «Ютой Джаз» до 2024 года. Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
В конце марта Саманич заключил 10-дневный контракт с «Ютой». За это время Саманич набирал в среднем 7,4 очка, делал 4,0 подбора и 2,2 передачи в пяти матчах в регулярном сезоне НБА.
23-летний Саманич был выбран под 19-м номером на драфте НБА 2019 года. В последний раз он играл в НБА в сезоне-2021/2022 за «Сан-Антонио Спёрс». В том сезоне он набирал 3,7 очка и делал 2,1 подбора в среднем за матч.
Напомним, сегодня ночью «Юта Джаз» проиграла «Оклахоме» и лишилась шансов на попадание в плей-офф и плей-ин НБА. На данный момент клуб занимает 12-е место в Западной конференции с процентом побед 45.
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