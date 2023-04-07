Миддлтон может вернуться на площадку к началу плей-офф
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Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон может вернуться на площадку к старту плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
По ходу матча регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз» Миддлтон получил повреждение правого колена в конце первой четверти и был вынужден досрочно завершить игру. После матча игроку сделали МРТ колена. Ожидается, что в течение следующей недели он будет восстанавливаться, чтобы быть полностью готовым к началу плей-офф.
В нынешнем сезоне Крис Миддлтон принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 15,1 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 2,1 результативные передачи.
Плей-офф НБА начинается 15 апреля.
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