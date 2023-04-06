Крис Миддлтон не смог завершить матч с «Чикаго» из-за травмы

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум » завершился очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча завершилась со счётом 105:92 в пользу хозяев.

Лёгкий форвард «Милуоки» Крис Миддлтон был вынужден досрочно завершить матч из-за повреждения правого колена. Об этом сообщает обозреватель The Athletic Эрик Нем.

За четыре минуты до конца первой четверти 31-летний Миддлтон совершил трёхочковый бросок, после чего начал испытывать болевые ощущения в области колена и прихрамывать.

Крис Миддлтон в ыннешнем сезоне принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 15,1 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 2,1 результативной передачи.