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Крис Миддлтон не смог завершить матч с «Чикаго» из-за травмы

Крис Миддлтон не смог завершить матч с «Чикаго» из-за травмы
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум » завершился очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча завершилась со счётом 105:92 в пользу хозяев.

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2023, четверг. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
105 : 92
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Портис - 27, Лопес - 26, Холидэй - 20, Картер - 16, Инглс - 9, Мэттьюз - 7, Адетокунбо, Адетокунбо, Аллен, Боучэмп, Горан Драгич, Грин, Коннотон, Краудер, Леонард, Миддлтон, Уиггинтон
Чикаго Буллз: Вучевич - 21, Уайт - 14, Лавин - 13, Беверли - 8, Дерозан - 8, Джонс - 8, Досунму - 8, Уильямс - 6, Драммонд - 3, Терри - 3, Болл, Грин, Джонс, Карузо, Льюис, Симонович, Тэйлор

Лёгкий форвард «Милуоки» Крис Миддлтон был вынужден досрочно завершить матч из-за повреждения правого колена. Об этом сообщает обозреватель The Athletic Эрик Нем.

За четыре минуты до конца первой четверти 31-летний Миддлтон совершил трёхочковый бросок, после чего начал испытывать болевые ощущения в области колена и прихрамывать.

Крис Миддлтон в ыннешнем сезоне принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 15,1 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 2,1 результативной передачи.

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