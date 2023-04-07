Эмбиид может пропустить два заключительных матча регулярного чемпионата НБА

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид может пропустить два оставшихся матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации — с «Атлантой Хоукс» и «Бруклин Нетс».
Philadelphia Inquirer сообщает, что Эмбиид не полетел в Атланту с командой, где «Филадельфия» сыграет с «Хоукс» в ночь на 8 апреля. Также франко-камерунский баскетболист, по информации источника, может пропустить заключительную игру регулярного чемпионата с «Бруклином» в качестве меры предосторожности.
«Филадельфия» располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции с показателями 52-28.
Эмбиид в нынешнем сезоне принял участие в 66 матчах, в которых набирал в среднем за игру 33,1 очка, совершал 10,2 подбора и отдавал 4,2 результативные передачи.
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