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НБА опубликовала рейтинг претендентов на MVP. Домантас Сабонис появился в топ-5

НБА опубликовала рейтинг претендентов на MVP. Домантас Сабонис появился в топ-5
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Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата. Важно отметить, что этот рейтинг не оказывает влияния на итоговое определение обладателя награды MVP.

По версии аналитиков официального сайта, первое место в рейтинге сейчас занимает центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, у которого в текущем сезоне в среднем 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи.

Следом за камерунским баскетболистом идут центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Замыкают пятёрку претендентов на MVP лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис.

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