Перкинс: если бы выступал за «Бостон», то помолился бы, чтобы не играть против Батлера

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс высказался о возможном матче между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» в первом раунде плей-офф.

«Если бы я выступал за «Бостон», я бы помолился, чтобы Джимми Батлер не попался нам в первом раунде плей-офф…В таких случаях нужно бить тревогу», — приводит слова Перкинса Sportskeeda со ссылкой на NBA on ESPN.

«Бостон Селтикс» уже гарантировал себе второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Майами Хит» располагается на седьмом месте на Востоке и сейчас попадает в плей-ин. Если команда не сможет подняться в зону плей-офф, а затем пройдёт раунд плей-ин, то сыграет с «Бостоном».

В прошлом сезоне эти команды встречались в финале конференции и сильнее оказались «Селтикс» — 4-3.