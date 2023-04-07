Дюрант, Букер, Эйтон и Пол пропустят матч с «Лейкерс»

Лидеры «Финикс Санз» Кевин Дюрант, Девин Букер, Крис Пол и Деандре Эйтон пропустят матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает известный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Финикса» планирует задействовать вышеперечисленных игроков только в первой половине игры.

«Финикс» уже гарантировал себе четвёртую строчку в Западной конференции и планирует снизить нагрузку на ключевых игроков в оставшихся матчах чемпионата.

«Лейкерс», в свою очередь, располагаются на восьмой строчке Запада с показателями 41-39 и продолжают бороться за попадание в плей-офф.

Матч «Лейкерс» с «Финиксом» пройдёт в ночь на 8 апреля.