«Барселона» проиграла «Олимпии» в Евролиге

Итальянская «Олимпия» одержала победу в матче 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги с испанской «Барселоной». Встреча прошла в Милане (Италия) на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:76.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шабазз Напьер, набравший 18 очков. 12 очков набрал Билли Бэрон.
В составе «Барселоны» 17 очков набрал Кайл Курич. 12 очков на счету Николаса Лапровиттолы.
В заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги «Олимпия» сыграет на выезде с итальянским «Виртусом». Встреча состоится 13 апреля и начнётся в 21:45 мск. «Барселона» в 34-м туре регулярного чемпионата встретится с «Валенсией». Матч пройдёт в Барселоне 14 апреля, начало запланировано на 21:30 мск.
- 8 апреля 2023
-
00:37
-
00:01
- 7 апреля 2023
-
23:47
-
23:38
-
22:50
-
21:53
-
21:41
-
20:54
-
20:01
-
19:44
-
19:41
-
19:10
-
18:42
-
18:19
-
18:00
-
17:29
-
17:18
-
16:58
-
16:31
-
15:00
-
14:48
-
14:24
-
14:13
-
13:47
-
13:01
-
12:21
-
12:00
-
11:10
-
10:56
-
10:22
-
09:42
-
09:28
-
09:17
-
09:00
-
09:00