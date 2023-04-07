«Барселона» проиграла «Олимпии» в Евролиге

Итальянская «Олимпия» одержала победу в матче 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги с испанской «Барселоной». Встреча прошла в Милане (Италия) на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:76.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шабазз Напьер, набравший 18 очков. 12 очков набрал Билли Бэрон.

В составе «Барселоны» 17 очков набрал Кайл Курич. 12 очков на счету Николаса Лапровиттолы.

В заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги «Олимпия» сыграет на выезде с итальянским «Виртусом». Встреча состоится 13 апреля и начнётся в 21:45 мск. «Барселона» в 34-м туре регулярного чемпионата встретится с «Валенсией». Матч пройдёт в Барселоне 14 апреля, начало запланировано на 21:30 мск.