Джимми Батлер: «Майами» может обыграть кого угодно

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер оценил перспективы своей команды в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2022/2023.

«Мне всё равно, я просто люблю играть в баскетбол и делаю это. «Майами» может обыграть кого угодно, когда мы демонстрируем правильный баскетбол. Так что, плей-офф, мы идём», — приводит слова Батлера Yahoo Sports.

В прошлом сезоне «Майами» дошёл до финала конференции, где проиграл «Бостон Селтикс» со счётом 3-4.

«Хит» располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции с показателями 43-37 и продолжают бороться за выход в плей-офф. Сейчас команда в зоне плей-ин.

Следующий матч регулярного чемпионата «Майами» проведёт в ночь на 8 апреля с «Вашингтон Уизардс».