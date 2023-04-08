Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей Евролиги 7 апреля, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 7 апреля, турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкая «Альба» одержала победу над греческим «Панатинаикосом». Встреча прошла в Афинах (Греция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 88:84. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джалин Смит, набравший 14 очков. В составе хозяев паркета 16 баллов набрал Дуэйн Бэйкон.

В другом матче дня итальянская «Олимпия» одержала победу над «Барселоной». Встреча прошла в Милане (Италия) на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:76. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шабазз Напьер, набравший 18 очков. В составе «Барселоны» 17 очков набрал Кайл Курич.

В заключительном матче игрового дня сербский «Партизан» оказался сильнее «Монако». Встреча прошла в Фонвьее (Монако) и завершилась победой гостей со счётом 88:84. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Зак Ледей и Алекса Аврамович, набравшие по 22 очка. В составе «Монако» 23 очка набрал Эли Окобо.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
07 апреля 2023, пятница. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
84 : 88
Альба
Берлин, Германия
Панатинаикос: Аграванис, Бохоридис, Бэйкон, Григонис, Гудайтис, Деррик Уильямс, Калаицакис, Калаицакис, Ли, Манцукас, Папаяннис, Томас
Альба: Ветцель, Делов, Зусман, Кумадже, Ламмерс, Ло, Маттиссек, Олинде, Сикма, Смит, Тиман, Шнайдер
Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
07 апреля 2023, пятница. 21:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
84 : 76
Барселона
Барселона, Испания
Олимпия Милан: Бэрон, Датоме, Дэвис, Мелли, Напьер, Пэнгос, Риччи, Томас, Фойгтман, Хайнс, Холл, Шилдс
Барселона: Абринес, Веселы, Да Силва, Йокубайтис, Курич, Лапровиттола, Миротич, Паули, Саторански, Тоби, Хиггинс, Шанлы
Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
07 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
84 : 88
Партизан
Белград, Сербия
Монако: Амини, Блоссомгейм, Браун, Джеймс, Диалло, Кутюр, Лойд, Мотеюнас, Окобо, Стразель, Уаттара, Холл
Партизан: Аврамович, Анджушич, Вукчевич, Ледей, Лессор, Мадар, Нанналли, Пантер, Папапетру, Смайлагич, Трифунович, Экзам
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023