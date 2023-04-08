Результаты всех матчей Евролиги 7 апреля, турнирная таблица

Немецкая «Альба» одержала победу над греческим «Панатинаикосом». Встреча прошла в Афинах (Греция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 88:84. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джалин Смит, набравший 14 очков. В составе хозяев паркета 16 баллов набрал Дуэйн Бэйкон.
В другом матче дня итальянская «Олимпия» одержала победу над «Барселоной». Встреча прошла в Милане (Италия) на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:76. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шабазз Напьер, набравший 18 очков. В составе «Барселоны» 17 очков набрал Кайл Курич.
В заключительном матче игрового дня сербский «Партизан» оказался сильнее «Монако». Встреча прошла в Фонвьее (Монако) и завершилась победой гостей со счётом 88:84. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Зак Ледей и Алекса Аврамович, набравшие по 22 очка. В составе «Монако» 23 очка набрал Эли Окобо.
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