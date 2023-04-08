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«Нью-Орлеан» переиграл «Нью-Йорк» без Брансона и Рэндла, Трей Мёрфи набрал 31 очко

«Нью-Орлеан» переиграл «Нью-Йорк» без Брансона и Рэндла, Трей Мёрфи набрал 31 очко
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В Новом Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 113:105.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пеликанс» Трей Мёрфи. На его счету сегодня 31 очко, четыре подбора и два блокшота. Хорошим выступлением отметился атакующий защитник Си Джей Макколлум: 23 очка, пять подборов и четыре результативные передачи. Неплохие цифры показал Брэндон Ингрэм: 18 очков, шесть подборов, семь передач.

Лидеры «Никс» Джулиус Рэндл и Джейлен Брансон пропускали встречу. В итоге больше всего очков у гостей набрал Ар Джей Барретт: 28 очков, шесть подборов и семь ассистов, но ни одного попадания с трёхочковой дистанции за девять попыток. Хорошую игру показал защитник Иммануэль Куикли: 24 очка и пять подборов.

Благодаря этой победе, «Пеликанс» впервые за пять лет закончат сезон с положительным балансом побед и поражений.

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2023, суббота. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
113 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 31, Макколлум - 23, Ингрэм - 18, Джонс - 15, Валанчюнас - 8, Нэнс - 8, Маршалл - 7, Ричардсон - 3, Альварадо, Дэниэлс, Лидделл, Льюис, Темпл, Уильямсон, Хэйс, Эрнангомес
Нью-Йорк Никс: Барретт - 28, Куикли - 24, Гримс - 14, Топпин - 10, Фурнье - 8, Харт - 8, Макбрайд - 7, Симс - 6, Брансон, Вашингтон, Джеффрис, Килс, Робинсон, Роуз, Рэндл, Хартенштайн
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