«Нью-Орлеан» переиграл «Нью-Йорк» без Брансона и Рэндла, Трей Мёрфи набрал 31 очко

В Новом Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 113:105.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пеликанс» Трей Мёрфи. На его счету сегодня 31 очко, четыре подбора и два блокшота. Хорошим выступлением отметился атакующий защитник Си Джей Макколлум: 23 очка, пять подборов и четыре результативные передачи. Неплохие цифры показал Брэндон Ингрэм: 18 очков, шесть подборов, семь передач.
Лидеры «Никс» Джулиус Рэндл и Джейлен Брансон пропускали встречу. В итоге больше всего очков у гостей набрал Ар Джей Барретт: 28 очков, шесть подборов и семь ассистов, но ни одного попадания с трёхочковой дистанции за девять попыток. Хорошую игру показал защитник Иммануэль Куикли: 24 очка и пять подборов.
Благодаря этой победе, «Пеликанс» впервые за пять лет закончат сезон с положительным балансом побед и поражений.
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