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Джа Морант совершил неудачную попытку данка с сопротивлением

Джа Морант совершил неудачную попытку данка с сопротивлением
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 137:114.

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2023, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
114 : 137
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Милуоки Бакс: Уиггинтон - 25, Краудер - 24, Горан Драгич - 14, Боучэмп - 13, Адетокунбо - 12, Картер - 9, Леонард - 9, Грин - 6, Мэттьюз - 2, Адетокунбо, Аллен, Инглс, Коннотон, Лопес, Миддлтон, Портис, Холидэй
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 36, Кеннард - 19, Бейн - 16, Кончар - 13, Морант - 12, Брукс - 11, Джонс - 10, Тиллман - 8, Родди - 4, Лофтон Мл. - 3, Уильямс Мл. - 3, Чендлер - 2, Адамс, Альдама, Кларк, Ларэвиа, Уильямс

Звёздный разыгрывающий «Гриззлиз» Джа Морант во время матча отметился эффектным моментом. В начале третьей четверти Морант совершил проход в трёхсекундную зону соперника и попытался совершить данк с сопротивлением центрового хозяев Мейерса Леонарда, однако мяч угодил в дужку.

В этой встрече разыгрывающий отметился 12-ю очками, шестью подборами и восемью результативными передачами. В нынешнем сезоне Джа сыграл в 60 матчах и набирает в среднем 26, 4 очков, 5,9 подборов и 8,1 результативные передачи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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