Джа Морант совершил неудачную попытку данка с сопротивлением

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 137:114.

Звёздный разыгрывающий «Гриззлиз» Джа Морант во время матча отметился эффектным моментом. В начале третьей четверти Морант совершил проход в трёхсекундную зону соперника и попытался совершить данк с сопротивлением центрового хозяев Мейерса Леонарда, однако мяч угодил в дужку.

В этой встрече разыгрывающий отметился 12-ю очками, шестью подборами и восемью результативными передачами. В нынешнем сезоне Джа сыграл в 60 матчах и набирает в среднем 26, 4 очков, 5,9 подборов и 8,1 результативные передачи.

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