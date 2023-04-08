Джа Морант совершил неудачную попытку данка с сопротивлением

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 137:114.
Звёздный разыгрывающий «Гриззлиз» Джа Морант во время матча отметился эффектным моментом. В начале третьей четверти Морант совершил проход в трёхсекундную зону соперника и попытался совершить данк с сопротивлением центрового хозяев Мейерса Леонарда, однако мяч угодил в дужку.
В этой встрече разыгрывающий отметился 12-ю очками, шестью подборами и восемью результативными передачами. В нынешнем сезоне Джа сыграл в 60 матчах и набирает в среднем 26, 4 очков, 5,9 подборов и 8,1 результативные передачи.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
- 8 апреля 2023
-
06:44
-
06:07
-
05:56
-
05:46
-
05:32
-
05:26
-
00:37
-
00:01
- 7 апреля 2023
-
23:47
-
23:38
-
22:50
-
21:53
-
21:41
-
20:54
-
20:01
-
19:44
-
19:41
-
19:10
-
18:42
-
18:19
-
18:00
-
17:29
-
17:18
-
16:58
-
16:31
-
15:00
-
14:48
-
14:24
-
14:13
-
13:47
-
13:01
-
12:21
-
12:00
-
11:10
-
10:56