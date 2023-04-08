Определелись все пары плей-офф и плей-ин НБА в Восточной конференции

Не сыграв последнюю игру регулярного сезона, в Восточной конференции определились все пары плей-офф и плей-ин, все первые 10 мест останутся на своей позиции, несмотря ни на что.

Теперь известны две пары плей-офф первого раунда:

«Филадельфия Сиксерс» (3 место) сыграет с «Бруклин Нетс» (6). В последний раз команды встречались в плей-офф в 2019 году, также в первом раунде. Тогда победу в серии со счётом 4:1 одержала «Филадельфия».

«Кливленд Кавальерс» (4) сыграет с «Нью-Йорк Никс» (5). Команды трижды (1996, 1995, 1978) встречались в плей-офф и каждый раз команда из Нью-Йорка одерживала победу в серии.

Пары игр плей-ин:

«Майми Хит» (7) примет у себя «Атланту Хоукс» (8). Победитель пары встретится с «Бостон Селтикс» в первом раунде плей-офф, а проигравшая команда встретится с победителем другой пары плей-ин.

«Торонто Рэпторс» (9) примет у себя «Чикаго Буллз» (10). Победитель пары встретится с проигравшей командой первой пары плей-ин, чтобы побороться за последнее место в плей-офф и встретиться в первом раунде с «Милуоки Бакс». Проигравшие заканчивают сезон.