Марк Кьюбан неоднозначно отреагировал на результат «Далласа» в матче с «Чикаго»

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз» (112:115) отреагировал на действия игроков техасской команды.

За 20 секунд до конца основного времени лёгкий форвард Тео Пинсон совершил трёхочковый бросок при счёте 112:115, однако промахнулся. Кьюбан после момента попытался скрыть улыбку.

Потерпев поражение, «Даллас» лишился теоретических шансов на выход в плей-офф. Менеджмент команды ещё перед матчем решил отправить отдыхать лидеров команды: Кайри Ирвинга и Луку Дончича. В итоге Кайри пропустил встречу, а Лука сыграл только в первой четверти, несмотря на то что у «Далласа» перед матчем с «Чикаго» оставались шансы пробиться в плей-ин.

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