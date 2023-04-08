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Марк Кьюбан неоднозначно отреагировал на результат «Далласа» в матче с «Чикаго»

Марк Кьюбан неоднозначно отреагировал на результат «Далласа» в матче с «Чикаго»
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Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз» (112:115) отреагировал на действия игроков техасской команды.

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2023, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
112 : 115
Чикаго Буллз
Чикаго
Даллас Маверикс: Дончич - 13, Моррис - 13, Райт - 13, Лоусон - 12, Дав. Бертанс - 11, Холидэй - 11, Макги - 9, Харди - 9, Пинсон - 8, Нтиликина - 7, Баллок - 6, Вуд, Грин, Ирвинг, Клебер , Пауэлл, Хардуэй-младший
Чикаго Буллз: Уайт - 24, Уильямс - 23, Вучевич - 20, Досунму - 12, Терри - 8, Тэйлор - 8, Карузо - 7, Джонс - 6, Джонс - 6, Грин - 1, Беверли, Болл, Дерозан, Драммонд, Лавин, Льюис, Симонович

За 20 секунд до конца основного времени лёгкий форвард Тео Пинсон совершил трёхочковый бросок при счёте 112:115, однако промахнулся. Кьюбан после момента попытался скрыть улыбку.

Потерпев поражение, «Даллас» лишился теоретических шансов на выход в плей-офф. Менеджмент команды ещё перед матчем решил отправить отдыхать лидеров команды: Кайри Ирвинга и Луку Дончича. В итоге Кайри пропустил встречу, а Лука сыграл только в первой четверти, несмотря на то что у «Далласа» перед матчем с «Чикаго» оставались шансы пробиться в плей-ин.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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