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Инсайдер Тим Макмэн: «Даллас» отдал приоритет лотерее драфта НБА

Инсайдер Тим Макмэн: «Даллас» отдал приоритет лотерее драфта НБА
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Инсайдер ESPN Тим Макмэн поделился мнением о выступлениях «Даллас Маверикс» в концовке регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2022/2023.

После поражения от «Чикаго Буллз» «Маверикс» потеряли все шансы на попадание в плей-ин.

«Это чистой воды танкинг. Они отдали приоритет лотерее драфта НБА вместо призрачных шансов на попадание в плей-ин. Они просто не верят в то, что могли бы добиться успеха в плей-офф, даже если бы попали в плей-ин. Но они могут контролировать своё попадание в десятку пиков на драфте», — сказал Макмэн в эфире NBA on ESPN.

«Даллас» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции с показателями 38-43. В заключительном матче регулярного чемпионата «Даллас» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс».

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