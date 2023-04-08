В «Далласе» высказались о том, что Дончич сыграл только 13 минут в матче с «Чикаго»

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд после матча регулярного сезона НБА с «Чикаго Буллз» (112:115) прокомментировал решение не задействовать разыгрывающего Луку Дончича после первой четверти. Напомним, защитник Кайри Ирвинг пропустил игру из-за травмы.

«Дело не в том, что мы подняли белый флаг [таким решением]. В этом бизнесе иногда трудно принимать подобные решения. Мы пытаемся создать чемпионскую команду: с таким решением, возможно, это шаг назад, но, надеюсь, в будущем это приведёт к продвижению вперёд», — приводит слова Кидда официальный сайт клуба.

После поражения от «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата «Маверикс» потеряли шансы на попадание в плей-ин. В заключительном матче сезона «Даллас» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс».