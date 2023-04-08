Лучшие моменты четвёртого матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ МБА — «Зенит»

8 апреля на стадионе «Баскет Холл» в Москве состоялся четвёртый матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и московской МБА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 99:80. Таким образом, «Зенит» стал последним полуфиналистом Единой лиги ВТБ.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Самым результативным игроком матча стал французский баскетболист «Зенита» Томас Эртель, который оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и отдав 11 результативных передач. Его партнёр по команде Трент Фрэйзер набрал 17 очков.
В составе хозяев площадки лучшую результативность показал Евгений Воронов, в активе которого 17 очков. Макар Коновалов отметился 14 набранными очками.
Напомним, «Зенит» является действующим победителем Единой лиги ВТБ.
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