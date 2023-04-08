ESPN: Дончич может рассмотреть обмен из «Далласа» в 2024 году
Поделиться
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» звёздный словенец Лука Дончич может рассмотреть возможность обмена в межсезонье следующего года, сообщает ESPN.
«Источники из команды сообщили об опасениях касательно того, что Дончич, ранее публично заявлявший о разочаровывающем сезоне, может рассмотреть возможность обмена летом 2024 года, если к этому моменту «Даллас» не добьётся значительного прогресса», – написал в рамках колонки инсайдер ESPN Тим Макмахон.
После поражения от «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата «Маверикс» потеряли шансы на попадание в плей-ин. В заключительном матче сезона «Даллас» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс».
Материалы по теме
Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
19:51
-
19:04
-
18:45
-
18:44
-
17:50
-
16:50
-
15:59
-
14:16
-
12:58
-
11:39
-
11:30
-
10:52
-
10:02
-
10:00
-
08:42
-
08:32
-
07:53
-
07:46
-
07:28
-
06:44
-
06:07
-
05:56
-
05:46
-
05:32
-
05:26
-
00:37
-
00:01
- 7 апреля 2023
-
23:47
-
23:38
-
22:50
-
21:53
-
21:41
-
20:54
-
20:01
-
19:44
Партнерский контент