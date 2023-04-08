ESPN: Дончич может рассмотреть обмен из «Далласа» в 2024 году

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» звёздный словенец Лука Дончич может рассмотреть возможность обмена в межсезонье следующего года, сообщает ESPN.

«Источники из команды сообщили об опасениях касательно того, что Дончич, ранее публично заявлявший о разочаровывающем сезоне, может рассмотреть возможность обмена летом 2024 года, если к этому моменту «Даллас» не добьётся значительного прогресса», – написал в рамках колонки инсайдер ESPN Тим Макмахон.

После поражения от «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата «Маверикс» потеряли шансы на попадание в плей-ин. В заключительном матче сезона «Даллас» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс».

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе: