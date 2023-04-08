Джейлен Браун травмировал руку, игроку наложили пять швов

Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» звёздный американец Джейлен Браун сообщил, что травмировал бросковую руку. Игроку пришлось прибегнуть к помощи медиков, наложивших ему швы.

«Я поливал свой цветок и опрокинул стеклянную вазу, стоявшую рядом. Я поставил её на пол, после чего решил, что не нужно оставлять стекло в таком месте, нагнулся и порезался.

Я по-прежнему могу тренироваться и делать всё, что я делаю здоровым. Но я постараюсь нагружать руку как можно меньше, чтобы восстановиться», – приводит слова Брауна издание MassLive.

Ранее «Бостон Селтикс» обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 97:93, гарантировав себе второе место в зачёте Западной конференции. Браун отметился дабл-даблом из 25 очков и 11 подборов.