Джейлен Браун травмировал руку, игроку наложили пять швов

Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» звёздный американец Джейлен Браун сообщил, что травмировал бросковую руку. Игроку пришлось прибегнуть к помощи медиков, наложивших ему швы.
«Я поливал свой цветок и опрокинул стеклянную вазу, стоявшую рядом. Я поставил её на пол, после чего решил, что не нужно оставлять стекло в таком месте, нагнулся и порезался.
Я по-прежнему могу тренироваться и делать всё, что я делаю здоровым. Но я постараюсь нагружать руку как можно меньше, чтобы восстановиться», – приводит слова Брауна издание MassLive.
Ранее «Бостон Селтикс» обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 97:93, гарантировав себе второе место в зачёте Западной конференции. Браун отметился дабл-даблом из 25 очков и 11 подборов.
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