Ясикявичюс назвал команду, которая удивила его в нынешнем сезоне Евролиги

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс признался, что «Жальгирис» превзошёл его ожидания в нынешнем сезоне Евролиги.

«Никто не ждал такого результата от «Жальгириса». Я большой поклонник этой команды, так что очень горжусь тем, что он продолжает бороться на данном этапе. В начале сезона никто этого не ждал. Ещё меньше людей ждали от них подобного после травмы Кинана Эванса. Они смогли вырвать много побед на характере, они постоянно борются. Это отличный пример баскетбола. Я рад, потому что «Жальгирис» имеет особое значение для меня», — приводит слова Ясикявичюса Eurohoops.

«Жальгирис» за один тур до завершения регулярного чемпионата Евролиги располагается на девятой позиции, имея в своём активе 18 побед и 15 поражений.