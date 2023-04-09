Перкинс рассказал, как Дюрант может войти в десятку лучших игроков в истории НБА

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что Кевин Дюрант сможет войти в десятку лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации в истории, если выиграет титул с «Финикс Санз» и станет MVP финальной серии.

«Если Кевин Дюрант принесёт «Финиксу» титул, получив при этом награду MVP финальной серии, то кому-то из первой десятки величайших игроков придётся уступить ему место. Получив третью награду MVP финальной серии сезона НБА, Дюрант станет шестым игроком в истории, кому это удалось, и встанет в один ряд с такими игроками, как Шак, Леброн, Мэджик, Данкан. Как я считаю, он уже стал лучшим скорером в истории. Он во второй раз в кареьре завершит сезон с показателями 50-40-90», — приводит слова Перкинса Clutch Points.