Перкинс рассказал, как Дюрант может войти в десятку лучших игроков в истории НБА
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Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что Кевин Дюрант сможет войти в десятку лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации в истории, если выиграет титул с «Финикс Санз» и станет MVP финальной серии.
«Если Кевин Дюрант принесёт «Финиксу» титул, получив при этом награду MVP финальной серии, то кому-то из первой десятки величайших игроков придётся уступить ему место. Получив третью награду MVP финальной серии сезона НБА, Дюрант станет шестым игроком в истории, кому это удалось, и встанет в один ряд с такими игроками, как Шак, Леброн, Мэджик, Данкан. Как я считаю, он уже стал лучшим скорером в истории. Он во второй раз в кареьре завершит сезон с показателями 50-40-90», — приводит слова Перкинса Clutch Points.
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