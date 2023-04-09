Бронни Джеймс набрал 11 очков в матче Nike Hoop Summit 2023

В Портленде (США) прошёл традиционный ежегодный баскетбольный лагерь Nike Hoop Summit между сборными США и Мира. Сборная США одержала победу в этой встрече со счётом 90:84.
Бронни Джеймс, сын четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, выступал за сборную США и помог своей команде одержать победу. Джеймс набрал 11 очков, сделал четыре подбора, один перехват и один блок-шот.
Как сообщает Bleacher Report, на матче присутствовало множество звёзд НБА, в том числе Леброн Джеймс, Дрэймонд Грин и Предраг Стоякович.
Ожидается, что Бронни Джеймс выставит свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году. По мнению экспертов, сына звёздного баскетболиста выберут в середине первого раунда. На данный момент Бронни является игроком калифорнийской школы Сьерра-Каньон.
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