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Скаут НБА: Бронни выберут на драфте не из-за того, что он сын Леброна

Скаут НБА: Бронни выберут на драфте не из-за того, что он сын Леброна
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Один из скаутов НБА назвал причину, по которой у него нет сомнений в том, что Бронни Джеймс — старший сын лучшего бомбардира НБА за всю историю Леброна Джеймса — будет выбран на драфте ассоциации.

«Бронни выберут на драфте не из-за того, что он сын Леброна. Его выберут по одной простой причине: он будет соответствовать уровню НБА. Бронни усердно работает, занимается собой», — приводит слова скаута On3.

Ранее Леброн Джеймс неоднократно выражал желание сыграть в одной команде с сыном до того, как завершит профессиональную карьеру.

Ожидается, что Бронни Джеймс выставит свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году. По мнению экспертов, сына звёздного баскетболиста выберут в середине первого раунда. На данный момент Бронни является игроком калифорнийской школы Сьерра-Каньон.

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