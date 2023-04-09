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Турнирные расклады в НБА на 9 апреля: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин

9 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно три матча. По итогам игрового дня «Миннесота Тимбервулвз» гарантировала себе участие в плей-ин.

Сетка плей-офф НБА в Восточной конференции:

• первая пара: «Милуоки Бакс» — восьмой посев;

• вторая пара: «Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс»;

• третья пара: «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс»;

• четвёртая пара: «Бостон Селтикс» — седьмой посев.

Турнир плей-ин Востока:

• первая пара: «Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз»;

• вторая пара: «Майами Хит» — «Атланта Хоукс».

Сетка плей-офф НБА в Западной конференции:

• первая пара: «Денвер Наггетс» — восьмой посев;

• вторая пара: «Финикс Санз» — пятый посев;

• третья пара: «Сакраменто Кингз» — шестой посев;

• четвёртая пара: «Мемфис Гриззлиз» — седьмой посев.

Турнир плей-ин Запада:

• первая пара: девятая команда — «Оклахома-Сити Тандер»;

• вторая пара: седьмая команда — восьмая команда.

Расположение команд, имеющих в турнирной таблице одинаковое соотношение побед и поражений, зависит от результатов очных противостояний. Если и эти показатели равны, учитываются позиции команд в дивизионе.

Седьмой и восьмой посевы в плей-офф займут команды, пробившиеся через плей-ин.

В следующих стадиях между собой сыграют соседние пары, а в финале плей-офф НБА встретятся победители конференций.