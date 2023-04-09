Турнирные расклады в НБА на 9 апреля: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин

9 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно три матча. По итогам игрового дня «Миннесота Тимбервулвз» гарантировала себе участие в плей-ин.
Сетка плей-офф НБА в Восточной конференции:
• первая пара: «Милуоки Бакс» — восьмой посев;
• вторая пара: «Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс»;
• третья пара: «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс»;
• четвёртая пара: «Бостон Селтикс» — седьмой посев.
Турнир плей-ин Востока:
• первая пара: «Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз»;
• вторая пара: «Майами Хит» — «Атланта Хоукс».
Сетка плей-офф НБА в Западной конференции:
• первая пара: «Денвер Наггетс» — восьмой посев;
• вторая пара: «Финикс Санз» — пятый посев;
• третья пара: «Сакраменто Кингз» — шестой посев;
• четвёртая пара: «Мемфис Гриззлиз» — седьмой посев.
Турнир плей-ин Запада:
• первая пара: девятая команда — «Оклахома-Сити Тандер»;
• вторая пара: седьмая команда — восьмая команда.
Расположение команд, имеющих в турнирной таблице одинаковое соотношение побед и поражений, зависит от результатов очных противостояний. Если и эти показатели равны, учитываются позиции команд в дивизионе.
Седьмой и восьмой посевы в плей-офф займут команды, пробившиеся через плей-ин.
В следующих стадиях между собой сыграют соседние пары, а в финале плей-офф НБА встретятся победители конференций.
- 9 апреля 2023
-
12:52
-
12:31
-
12:00
-
11:55
-
11:02
-
10:31
-
09:57
-
09:42
-
06:57
-
06:37
-
00:35
-
00:07
- 8 апреля 2023
-
22:54
-
22:52
-
21:50
-
21:01
-
20:47
-
19:51
-
19:04
-
18:45
-
18:44
-
17:50
-
16:50
-
15:59
-
14:16
-
12:58
-
11:39
-
11:30
-
10:52
-
10:02
-
10:00
-
08:42
-
08:32
-
07:53
-
07:46