Джален Роуз предложил изменить систему определения лидеров по статистическим показателям

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз раскритиковал нынешнюю систему ведения статистики в НБА. По его мнению, лидеров надо определять не по среднему значению того или иного показателя, а по суммарному количеству.

«Лидеры НБА по тем или иным статистическим категориям должны учитываться по суммарному количеству набранных пунктов, а не среднему», — поделился Роуз в своих социальных сетях.

Если применить методику Роуза на практике, то лидером по набранным очкам в текущем сезоне НБА станет Джейсон Тейтум, который набрал 2285 очков со средним значением — 30,1. Тем временем Эмбиид, который лидирует по среднему значению – 33,1, набрал суммарно 2183 очка и занимал бы в обновлённом рейтинге лишь второе место.