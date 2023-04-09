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Джален Роуз предложил изменить систему определения лидеров по статистическим показателям

Джален Роуз предложил изменить систему определения лидеров по статистическим показателям
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Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз раскритиковал нынешнюю систему ведения статистики в НБА. По его мнению, лидеров надо определять не по среднему значению того или иного показателя, а по суммарному количеству.

«Лидеры НБА по тем или иным статистическим категориям должны учитываться по суммарному количеству набранных пунктов, а не среднему», — поделился Роуз в своих социальных сетях.

Если применить методику Роуза на практике, то лидером по набранным очкам в текущем сезоне НБА станет Джейсон Тейтум, который набрал 2285 очков со средним значением — 30,1. Тем временем Эмбиид, который лидирует по среднему значению – 33,1, набрал суммарно 2183 очка и занимал бы в обновлённом рейтинге лишь второе место.

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