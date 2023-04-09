«55 на 45 в пользу УНИКСа». Гомельский оценил шансы «Зенита» на выход в финал Лиги ВТБ

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу игры «Зенита», а также оценил их шансы в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«Защита «Зенита» лучше, чем у УНИКСа, ЦСКА и «Локо». «Зенит» пропускает всего 71,64 очка за матч, перехватывает больше, чем все названные соперники, совершает больше блок-шотов. Тренер Паскуаль известен в европейском баскетболе именно как тренер по командной обороне. Именно защита «Зенита» в прошлом сезоне принесла команде титул. Подстраховка у «Зенита» от пятого человека со слабой стороны. Шансы «Зенита» в полуфинальной серии с УНИКСом я оцениваю как 45 к 55 в пользу УНИКСа. Эти 10 процентов разницы — преимущество своего поля», — написал Гомельский на своём сайте.
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