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Гомельский: Кириленко полностью раскрыл свой потенциал в НБА

Гомельский: Кириленко полностью раскрыл свой потенциал в НБА
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Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу бывшего российского баскетболиста Андрея Кириленко.

«Не скажу ничего нового; Андрей в НБА свой потенциал раскрыл полностью. И добился признания и уважения в лиге. Его ценили в «Юте», доверяли место в старте, поручали опекать самых опасных форвардов соперника. Я думаю, что из игроков передней линии отечественного баскетбола Кириленко можно сравнивать только с Александром Беловым. Всех остальных Андрей превосходил на голову», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее Гомельский высказался по поводу игры «Зенита», а также оценил их шансы в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

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