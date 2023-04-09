Гомельский: Кириленко полностью раскрыл свой потенциал в НБА
Поделиться
Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу бывшего российского баскетболиста Андрея Кириленко.
«Не скажу ничего нового; Андрей в НБА свой потенциал раскрыл полностью. И добился признания и уважения в лиге. Его ценили в «Юте», доверяли место в старте, поручали опекать самых опасных форвардов соперника. Я думаю, что из игроков передней линии отечественного баскетбола Кириленко можно сравнивать только с Александром Беловым. Всех остальных Андрей превосходил на голову», — написал Гомельский на своём сайте.
Ранее Гомельский высказался по поводу игры «Зенита», а также оценил их шансы в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
Комментарии
- 9 апреля 2023
-
17:59
-
16:37
-
16:29
-
15:56
-
15:50
-
15:43
-
14:54
-
12:52
-
12:31
-
12:00
-
11:55
-
11:02
-
10:31
-
09:57
-
09:42
-
06:57
-
06:37
-
00:35
-
00:07
- 8 апреля 2023
-
22:54
-
22:52
-
21:50
-
21:01
-
20:47
-
19:51
-
19:04
-
18:45
-
18:44
-
17:50
-
16:50
-
15:59
-
14:16
-
12:58
-
11:39
-
11:30
Партнерский контент