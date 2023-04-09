К «Лейкерс» в плей-офф присоединится бывший одноклубник Леброна Джеймса

«Лос-Анджелес Лейкерс» сегодня подпишет контракт с двумя игроками, чтобы добавить глубину состава для плей-офф. Об этом сообщает ESPN.
«Лос-Анджелес» заключит контракт с защитником Шаком Харрисоном и центровым Тристаном Томпсоном, который ранее выступал в «Кливленд Кавальерс» вместе с Леброном Джеймсом. Оба игрока подстрахуют команду на своих позициях, поскольку в конце сезона у «Лейкерс» есть игроки, выбывшие из-за травм. Команда также откажется от Дэйвона Рида, чтобы освободить место в составе для добавления второго игрока.
«Озёрники» ударно провели концовку регулярного сезона и обеспечили себе участие в плей-ин. Команда перед заключительным матчем занимает седьмое место, имея 42 победы при 39 поражениях.
Стоит отметить, что «Лейкерс» стали первой командой с сезона-2004/2005, которая начала сезон с показателем 2-10 и при этом закончит регулярный чемпионат с положительной разницей побед и поражений.
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