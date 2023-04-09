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Риверс высказался по поводу борьбы Эмбиида за MVP

Риверс высказался по поводу борьбы Эмбиида за MVP
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Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс высказался по поводу участия Джоэла Эмбиида в гонке за MVP.

«Дэмиан Лиллард сказал об этом на днях [что Эмбиид должен стать MVP], как и Стефен Карри. Редко можно услышать, чтобы игроки отдавали предпочтение кому-то из игроков в подобных разговорах. Но они говорят о Джоэле — самом доминирующем игроке. Это о многом говорит», — сказал Риверс на пресс-конференции.

Ранее официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата. По версии аналитиков, первое место в рейтинге сейчас занимает центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, у которого в текущем сезоне в среднем 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи.

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