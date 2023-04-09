Риверс высказался по поводу борьбы Эмбиида за MVP

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс высказался по поводу участия Джоэла Эмбиида в гонке за MVP.
«Дэмиан Лиллард сказал об этом на днях [что Эмбиид должен стать MVP], как и Стефен Карри. Редко можно услышать, чтобы игроки отдавали предпочтение кому-то из игроков в подобных разговорах. Но они говорят о Джоэле — самом доминирующем игроке. Это о многом говорит», — сказал Риверс на пресс-конференции.
Ранее официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата. По версии аналитиков, первое место в рейтинге сейчас занимает центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, у которого в текущем сезоне в среднем 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи.
- 9 апреля 2023
-
20:36
-
20:05
-
19:35
-
19:26
-
19:20
-
18:58
-
17:59
-
16:37
-
16:29
-
15:56
-
15:50
-
15:43
-
14:54
-
12:52
-
12:31
-
12:00
-
11:55
-
11:02
-
10:31
-
09:57
-
09:42
-
06:57
-
06:37
-
00:35
-
00:07
- 8 апреля 2023
-
22:54
-
22:52
-
21:50
-
21:01
-
20:47
-
19:51
-
19:04
-
18:45
-
18:44
-
17:50