Микал Бриджес проведёт 83-ю игру в сезоне. Он сфолит на первой минуте и уйдёт с площадки
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Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Микал Бриджес выйдет на площадку в заключительном матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Сиксерс». Эта игра станет 83-й для баскетболиста в этом сезоне.
По словам главного тренера команды, Бриджес появится на площадке в стартовой пятёрке, совершит фол и покинет площадку.
Последним игроком, которому удалось провести 83 встречи за один регулярный сезон, был Джош Смит (2014/2015).
Стоит отметить, 26-летний баскетболист не пропустил ни одного матча в карьере НБА – 391 сыгранная встреча кряду.
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