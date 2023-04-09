Микал Бриджес проведёт 83-ю игру в сезоне. Он сфолит на первой минуте и уйдёт с площадки

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Микал Бриджес выйдет на площадку в заключительном матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Сиксерс». Эта игра станет 83-й для баскетболиста в этом сезоне.

По словам главного тренера команды, Бриджес появится на площадке в стартовой пятёрке, совершит фол и покинет площадку.

Последним игроком, которому удалось провести 83 встречи за один регулярный сезон, был Джош Смит (2014/2015).

Стоит отметить, 26-летний баскетболист не пропустил ни одного матча в карьере НБА – 391 сыгранная встреча кряду.