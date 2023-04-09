Джейсон Тейтум побил достижение Ларри Бёрда

Звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум не сыграет в заключительном матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс». Таким образом, он автоматически стал первым игроком в истории «Бостон Селтикс» с 30+ очками в среднем за регулярный чемпионат.

Тейтум в этом сезоне в среднем набирал 30,1 очка за матч. До этого рекорд клуба принадлежал Ларри Бёрду, показатели которого в сезоне-1987/1988 составили 29,9 очка.

Вне зависимости от результата матча «Бостон» финиширует на втором месте в Восточной конференции. У команды 56 побед при 25 поражениях. «Атланта» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 41 победу при 40 поражениях.