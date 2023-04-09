Грег Попович в шутливой форме поделился ожиданиями от матча с «Далласом»

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович в шутливой форме ответил на вопрос по поводу ожиданий от предстоящего матча регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс».

«Что я больше всего жду от сегодняшнего матча? Сезон закончится для нас через 48 минут», — приводит слова Поповича журналист ESPN Тим Макмэхон на своей странице в социальной сети.

Напомним, перед последней игрой регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» занимает последнее, 15-е место в таблице Западной конференции с процентом побед 0,259. В случае победы в сегодняшней игре с «Даллас Маверикс» у «Спёрс» есть возможность подняться на 14-е место и обойти «Хьюстон Рокетс».

В последней игре с «Сакраменто Кингз» разыгрывающий «Спёрс» Тре Джонс стал пятым игроком в истории клуба, сделавшим больше одного трипл-дабла за сезон.