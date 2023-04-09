Дуэйн Кейси отстранён от должности главного тренера «Детройта»

Руководство «Детройт Пистонс» приняло решение отстранить Дуэйна Кейси от должности главного тренера, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети. Ожидается, что 65-летний специалист займёт другую руководящую должность в организации.
По словам источников Чарании, среди кандидатов на должность нового главного тренера «Пистонс» ожидаются помощник Чарльза Ли из «Милуоки Бакс» и бывший тренер «Бостон Селтикс» Име Удока.
В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» под руководством Кейси занял последнее, 15-е место в Восточной конференции с процентом побед 0,207 (17-65).
До «Детройта» Кейси возглавлял «Торонто Рэпторс». Под его руководством канадский клуб провёл лучший регулярный чемпионат в своей истории, заняв первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф «Рэпторс» дошли до второго раунда, где в четырёх матчах уступили «Кливленд Кавальерс».
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